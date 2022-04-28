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لبنان

خاطفو رجل الأعمال "أكرم جمعة" في قبضة الجيش

Lebanon 24
28-04-2022 | 14:57
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أن مخابرات الجيش تمكنت من القبض على خاطفي رجل الأعمال "أكرم جمعة" من بلدة لالا في البقاع الغربي.
 
ولاحقًا، صدر عن قيادة الجيش  ـــ  مديرية التوجيه البيان الآتي: "بتاريخ 28 /4 /2022، بعد عملية مراقبة دقيقة، نفذت دورية من مديرية المخابرات في مدينة الهرمل كمينا وأوقفت بنتيجته السوريين (ط.ح) و(ص.ل) و(ح.ع)، لإقدامهم بتاريخ 26 /4 /2022 على خطف رجل الأعمال (أ.ج) من بلدة لالا – البقاع الغربي، ومشاركتهم في عمليات خطف سابقة، علما أنه تم تحرير رجل الأعمال المذكور من قبل المديرية بتاريخ 27 /4 /2022.
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بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".
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