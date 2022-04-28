خاطفو رجل الأعمال "أكرم جمعة" في قبضة الجيش

أفادت مندوبة "لبنان 24" أن مخابرات الجيش تمكنت من القبض على خاطفي رجل الأعمال "أكرم جمعة" من بلدة لالا في البقاع الغربي.

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ولاحقًا، صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي: "بتاريخ 28 /4 /2022، بعد عملية مراقبة دقيقة، نفذت دورية من مديرية المخابرات في مدينة الهرمل كمينا وأوقفت بنتيجته السوريين (ط.ح) و(ص.ل) و(ح.ع)، لإقدامهم بتاريخ 26 /4 /2022 على خطف رجل الأعمال (أ.ج) من بلدة لالا – البقاع الغربي، ومشاركتهم في عمليات خطف سابقة، علما أنه تم تحرير رجل الأعمال المذكور من قبل المديرية بتاريخ 27 /4 /2022.بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".