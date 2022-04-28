وزارة الثقافة تبلغت من الأونيسكو تخصيص 12 منحة للباحثين الشباب في إطار برنامج "طريق الحرير 2021"

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اعلنت وزارة الثقافة في بيان، انها "تسلمت كتابا من المديرة العامة المساعدة لقسم العلوم الاجتماعية والانسانية في الاونيسكو، تعلن بموجبه تخصيص 12 منحة للباحثين الشباب في اطار برنامج "طريق الحرير 2021".ولمزيد من التفاصيل يمكن الاتصال بالموقع الالكتروني التالي:fr.unesco.org/silkroad/youthgrant