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لبنان

تجمع أمام منزل الرئيس ميقاتي شمالًا للمطالبة بالإسراع بكشف مصير باقي المفقودين في غرق المركب قبالة شاطئ الميناء

Lebanon 24
28-04-2022 | 15:57
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تجمع عدد من المحتجين أمام منزل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في منطقة الميناء للمطالبة بالإسراع بكشف مصير باقي المفقودين في غرق المركب قبالة شاطئ الميناء.

وحاول عدد من المحتجين الدخول إلى حرم المنزل بعد الاعتداء بالحجارة على مركز حرس قوى الأمن الداخلي، فيما طوق الجيش المكان وعمل على ضبط الوضع وإبعاد المحتجين عن حرم المنزل لإكمال اعتصامهم.
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