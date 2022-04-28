إطلاق نار كثيف في وادي خالد تزامنًا مع وصول جثة المدعو مروان المنفي

شهدت منطقة وادي خالد الحدودية قبل غروب اليوم إطلاق نار كثيف ترافق مع وصول جثة المدعو مروان المنفي الذي قتل مساء أمس بإطلاق نار من قبل دورية تابعة لمديرية المخابرات في الجيش.

وقد وصل الرصاص الطائش إلى بعض بلدات وقرى وادي خالد الحدودية.

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وكانت قيادة الجيش – مديرية التوجيه، أعلنت أمس أنّه وأثناء محاولة دورية من مديرية المخابرات في منطقة وادي خالد توقيف المطلوب (م.م)، الذي يقوم بتهريب سلاح ومواد متفجرة لصالح تنظيم داعش الإرهابي، أقدم الأخير على محاولة دهس عناصر الدورية بسيارته بهدف الفرار، فاضطر العناصر الى إطلاق النار، باتجاهه ما أدى إلى مقتله.