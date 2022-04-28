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لبنان

بعد الإفراج عنه في الإمارات: الطبيب ريشار خراط ينشر صورة... إلى ماذا أوحت؟

Lebanon 24
28-04-2022 | 16:26
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نشر الطبيب اللبناني ريشار خراط على صفحتيه على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر" منذ بعض الوقت صورة لطائرة طيران الشرق الاوسط في ايحاء انه في طريقه للعودة الى لبنان بعد الافراج عنه في الامارات العربية المتحدة.
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الطبيب اللبناني ريشار خراط

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