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لبنان

في الضنية... سقط في مكان عمله عن ارتفاع ٣ أمتار وتوفي

Lebanon 24
28-04-2022 | 16:50
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توفي الشاب محمد محمود الغول من بلدة قرحيا الضنية بعد تعرضه لحادث عمل وسقوطه في مكان عمله عن ارتفاع ٣ أمتار، وفق ما أفاد مندوب "لبنان24".
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وفاة

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