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لبنان

مقاضاة المصارف

Lebanon 24
28-04-2022 | 17:07
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تدرس جهات نقابية مقاضاة المصارف والمصرف المركزي على خلفية الإستعصاء بالمبالغ المرصودة لهم كرواتب أو تقديمات، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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المصدر: اللواء
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