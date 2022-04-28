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لبنان

خشية من دسّ عناصر غير إعلامية

Lebanon 24
28-04-2022 | 17:15
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يخشى مراقبون من تزايد دس عناصر غير إعلامية مع وفود قادمة إما للتغطيات أو السياحة في بيروت، مع اقتراب موعد الانتخابات، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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المصدر: اللواء
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