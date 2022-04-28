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لبنان

اجتماع للمجلس الأعلى للدفاع اليوم في بعبدا

Lebanon 24
28-04-2022 | 17:37
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يعقد مجلس الدفاع الأعلى اجتماعاً عند الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا للبحث في التحضيرات الامنية للانتخابات النيابية، ومواضيع امنية اخرى.
وفي الاطار الانتخابي، كان من المقرّر ان تعقد امس جلسة بين هيئة الاشراف على الانتخابات وممثلي البعثة الأوروبية وممثل عن جامعة الدول العربية، إلا أنها لم تعقد، بعد طلب غير مفسر من الجانب اللبناني بتأجيلها.
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ووصف مصدر أوروبي هذه الخطوة بأنها مؤشر على احتمال تأجل الانتخابات.
(اللواء)
المصدر: اللواء
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