28
o
بيروت
30
o
طرابلس
30
o
صور
30
o
جبيل
29
o
صيدا
29
o
جونية
31
o
النبطية
34
o
زحلة
34
o
بعلبك
29
o
بشري
29
o
بيت الدين
29
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
ترويج تصاعدي مدروس عن النتائج المحسومة
Lebanon 24
28-04-2022
|
22:21
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت هيام قصيفي في" الأخبار": قبل أسبوعين من موعد الانتخابات النيابية، تظهر جملة عوامل أمنية وسياسية تضع الانتخابات أمام تحديات، بعضها قديم ومعتاد وبعضها جديد، وتدخل في إطار الكباش المعتاد. لكنها تصبح أكثر أذى حين تكون الساحة السياسية والأمنية هشة إلى هذا الحد.
Advertisement
أمنياً، لا يمكن النظر إلى حادثة غرق الزورق في بحر طرابلس من الزاوية الإنسانية فحسب، ولا إلى ما رافقها من حملة سياسية ذات طابع سياسي - رئاسي استهدفت الجيش. بل إن ثمة جانباً أمنياً بحتاً للحادثة يتعلق بالانتخابات، وسط أسئلة حول قدرة الجيش، الذي كان يستعد لمواكبة العملية الانتخابية بخطة أمنية واسعة، على حفظ أمن الانتخابات في طرابلس إذا ظل الجو مشحوناً إلى هذا الحد، خصوصاً في ظل الصعوبة التقنية للعثور على المفقودين.
انتخابياً، ثمة تطور يتعلق بالنزعة، لا سيما لدى بعض أحزاب الموالاة والمروجين لها، للتأكيد أن المقاعد النيابية أصبحت شبه محسومة. هذا الكلام انطلق في مرحلة التحضير للانتخابات، أولاً من جانب قوى معارضة اعتبرت ولا تزال أن الانتخابات لن تغير في المشهد السياسي شيئاً. لكن كلامها لم يكن متعلقاً بعدد المقاعد، بل كان مرتبطاً بدور حزب الله في المعادلة السياسية قبل الانتخابات وبعدها، وعلاقته بميزان القوى المحلية والإقليمية، ومدى تأثيره لاحقاً في استثمار نتائج الانتخابات سياسياً. لكن ظهرت في الأيام الأخيرة مؤشرات حملات مركزة سياسية وانتخابية حول حسم هوية المقاعد سلفاً في دوائر لا تفرز عادة نوابها إلا في اللحظات الأخيرة، فكيف الحال اليوم وسط حماوة انتخابية أكثر حدة من دورتي 2005 و2009. ويأخذ هذا الكلام منحى مختلفاً، لأنه يحاول التأثير في الرأي العام والقواعد الانتخابية، الأمر الذي يجعل الناخبين يمتنعون عن الاقتراع تلقائياً ما دامت النتائج محسومة سلفاً. وقياساً إلى تجارب نسبة الامتناع عن الانتخابات سابقاً، ورهان المعارضة على الشريحة التي تمتنع حتى اللحظات الأخيرة من الاقتراع، لتجييشها، فإن خشيتها تكمن في ارتفاع الترويج للغة سياسية وإعلامية في تفنيد المقاعد القليلة المتبقية للتنافس حولها. وهذا الأمر يكاد يصبح سمة عامة في رسم خريطة المجلس من الآن، والرهان المسبق على تقدم الموالاة في أكثرية الدوائر التي تخوض فيها الانتخابات، بنسب كبيرة تجعل من المستحيل تحقيق خرق فيها.
أما المشهد الأخير فيتمثل باللغة غير المسبوقة في الكلام الانتخابي واستخدام تعابير وشحن طائفي ومذهبي وسياسي متفلت من كل الضوابط الأخلاقية والسياسية. المشكلة أن هذا الكلام لا يتعلق فقط بمعارضة وموالاة وإن كان هو الأبرز. لكن حملات التخوين والتشكيك تطاول حلفاء من ضمن الصف الواحد، عدا عن تلك التي تطاول المنشقين عن الأحزاب، بعدما كانوا لسنوات رفقاء الدرب الواحد، كما يحصل مع الخارجين من صفوف تكتل لبنان القوي أو تيار المستقبل أو المنشقين عن مجموعات من الثورة لصالح مجموعات أخرى رديفة. يعكس هذا الواقع جوانب شخصانية في تعامل الأحزاب مع المحيطين بها، أكثر منها جوانب سياسية تتعلق بالرؤية والنظرة إلى إدارة الملفات. لكن في الحالتين، فإن اللغة التي تستخدم اليوم، تماماً كما مشاهد العنف الجسدي بتبريرات مختلفة، لم يعد يمكن ضبطها وسط حالات التفلت الأمني في مناطق عدة وحالات الخطف الرائجة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
موسم من العواصف والاعاصير يلف العالم ابتداء من حزيران... اليكم أبرز التوقعات
Lebanon 24
موسم من العواصف والاعاصير يلف العالم ابتداء من حزيران... اليكم أبرز التوقعات
12:00 | 2022-04-28
28/04/2022 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عون: ضاع جنى عمري
Lebanon 24
عون: ضاع جنى عمري
00:05 | 2022-04-29
29/04/2022 12:05:52
Lebanon 24
Lebanon 24
الصور الاولى للطبيب ريشار خراط بعد وصوله الى بيروت
Lebanon 24
الصور الاولى للطبيب ريشار خراط بعد وصوله الى بيروت
00:45 | 2022-04-29
29/04/2022 12:45:45
Lebanon 24
Lebanon 24
10 ملايين ليرة... فاتورة "اشتراك" مع تحذير ووعيد (صورة)
Lebanon 24
10 ملايين ليرة... فاتورة "اشتراك" مع تحذير ووعيد (صورة)
10:22 | 2022-04-28
28/04/2022 10:22:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انخفاضه عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟
Lebanon 24
بعد انخفاضه عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟
14:00 | 2022-04-28
28/04/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Your browser does not support the video tag.
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
08:45 | 2022-04-29
هذا ما قاله عون وميقاتي عن الإنتخابات... وهذا ما قرره المجلس الأعلى للدفاع
04:00 | 2022-04-29
حكومة ما بعد الانتخابات.. تثبيت الستاتيكو الحالي
08:41 | 2022-04-29
ما بعد الافطار ليس كما قبله؟
08:17 | 2022-04-29
المواد الكيميائية الموجودة في معمل الزوق... هذا ما أعلنته "كهرباء لبنان" حول خطورتها
08:10 | 2022-04-29
تعاونية الموظفين: تعديل تعرفة جلسة غسل الكلى وأتعاب الطبيب اعتبارا من 1 ايار
08:05 | 2022-04-29
تعميم صورة موقوف بجرم تزوير واستعمال مزور وانتحال صفة.. هل وقعتم ضحية أعماله؟
فيديو
فنان شهير يُفاجئ الجمهور بتصريحاته: سأتزوج نوال الزغبي في حال وافقت زوجتي! (فيديو)
Lebanon 24
فنان شهير يُفاجئ الجمهور بتصريحاته: سأتزوج نوال الزغبي في حال وافقت زوجتي! (فيديو)
02:03 | 2022-04-29
29/04/2022 16:05:15
Lebanon 24
Lebanon 24
جميلة ومتطورة واقتصادية في استهلاك الوقود... تعرفوا إلى سيارة "كيا" الجديدة (فيديو)
Lebanon 24
جميلة ومتطورة واقتصادية في استهلاك الوقود... تعرفوا إلى سيارة "كيا" الجديدة (فيديو)
14:00 | 2022-04-28
29/04/2022 16:05:15
Lebanon 24
Lebanon 24
لغز سقوط الطائرة المصرية عام 2016 كُشف.. سيجارة قتلت 66 راكبا على متنها! (فيديو)
Lebanon 24
لغز سقوط الطائرة المصرية عام 2016 كُشف.. سيجارة قتلت 66 راكبا على متنها! (فيديو)
04:41 | 2022-04-28
29/04/2022 16:05:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact