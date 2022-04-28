تحذيرات من الغاء"الاونروا"وخطره على التوطين

Advertisement

كتبت" الديار": حذرت مرجعيات وقيادات فلسطينية في لبنان من خطورة تصريحات مفوض وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» فيليب لازاريني، حول صعوبة توفير الخدمات للاجئين، وطرحه إمكانية تحويل خدمات الوكالة إلى جهات أخرى. ودعوا الدولة اللبنانية الى رفض تصريحات لازاريني والعمل الجاد والفاعل من أجل إفشال هذه الطروحات باعتبار أن لبنان يرأس «الأونروا» في دورتها الحالية ويستضيف عددا كبيرا من اللاجئين الفلسطينيين وكان المفوض العام للمنظمة، قال في رسالة وجهها إلى مجتمع اللاجئين الفلسطينيين إن الوكالة تدرس إمكانية تقديم بعض مؤسسات الأمم المتحدة الخدمات نيابة عنها. وبين أن الوكالة تتعرض لحملات منسقة تقوم بها منظمات تهدف إلى نزع الشرعية وسحب تمويلها وتقويض حقوق اللاجئين الفلسطينيين، دون تسمية تلك المنظمات...وحذرت مصادر فلسطينية من خطورة تصريحات لازاريني، لانها تهدف الى «المساس بحق العودة»، فاذا كان الاقتراح سيؤدي من جهة الى تحسين وضع اللاجئين لكنه سيحول قضية اللاجئين الفلسطينيين من سياسية إلى قضية إنسانية، والغاء «الأونروا» تدريجيا من خلال حجب الاموال عنها، وهو امر دعا اليه رئيس حكومة العدو السابق بنيامين نتنياهو سنة 2018 بهدف توطين اللاجئين في أماكن تواجدهم. ومن هنا تحذر تلك المصادر من التعامل بخفة مع هذه الطروحات التي سيدف الشعب الفلسطيني ثمنها كما دول «اللجوء».