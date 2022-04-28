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لبنان

ميشال فرعون: من نائب إلى ماكينة "صنع النواب"

Lebanon 24
28-04-2022 | 22:39
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كتبت رلى ابراهيم في" الاخبار": للمرة الأولى منذ 30 عاماً يغيب اسم ميشال فرعون مرشحاً للانتخابات النيابية في بيروت. انسحابه من السباق الانتخابي لم يختم مسيرته، بل نقله من مرشّح إلى قوة ناخبة تعادل في تأثيرها الأحزاب ويمكنها أن ترجّح كفة لائحة على أخرى في دائرة بيروت الأولى.
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يدرس الوزير السابق جيداً أين سيصبّ أصواته، ومن أجل ذلك يستقبل كل المرشحين ويُخضعهم لاختبار من 11 سؤالاً!

يقول لـ«الأخبار» أنه لن يوعز إلى مفاتيحه بانتخاب مرشح ضد آخر، لكنه سيحدد لهم من لا ينتخبون، وهذا يشمل حصراً التيار الوطني الحر. فعلياً، يناصر فرعون 6 مرشحين: يعقوبيان وبقرادوني وحاصباني وسرياني والجميل وندى صحناوي. يضيف: «لا يسعني القول إنني ضد الطاشناق، لكن لن أعطيهم أصواتي لعدم وضوحهم السياسي». دعم فرعون لكل هؤلاء ضيّع مفاتيحه فبات مكتبه يتلقّى عشرات الاتصالات لسؤاله عما يفعلون. لذلك قرّر وضع قائمة من 11 سؤالاً للمرشحين قبل أن يغربلهم بحسب إجاباتهم. وتتمحور الأسئلة حول الموقف من سلاح حزب الله، القرب من 8 أو 14 آذار، الموقف من الدستور واللامركزية وقانون الانتخاب النسبي، من يحمّلون مسؤولية الانهيار الاقتصادي وتردّي العلاقات مع الخليج، التحقيقات في انفجار المرفأ، وأموال المودعين، إضافة إلى طلبه من المرشحين إعلان موقفهم من شبهات فساد على مرشحين أو داعمي لوائح، ورؤيتهم السياسية والمالية بشكل خاص تجاه المصارف ورياض سلامة والمودعين. وهو بذلك يغمز من قناة المصرفي أنطون صحناوي الذي يخوض الانتخابات في الأشرفية. لا يعلّق فرعون على ما يقصده و«لست في وارد تسمية المعنيّ بكلامي»، لكنه يؤكد أنه سيخرج بموقف رسمي قريباً يوضح فيه توجهاته وتوجهات ماكينته.
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