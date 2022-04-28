Advertisement

لبنان

الانتخابات تضرب الموسم الرياضي.. والخسائر بالملايين

Lebanon 24
28-04-2022 | 23:06
A-
A+
Doc-P-947029-637868097215358966.jpg
Doc-P-947029-637868097215358966.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتب شربل كريّم في "الأخبار": على وقع الانشغال بالانتخابات النيابية التي ستُجرى في 15 أيار المقبل، قرّرت وزارتا الداخلية والبلديات والشباب والرياضة تعليق إقامة المباريات الرياضية على الأراضي اللبنانية من 1 إلى 16 من الشهر المقبل. القرار، وفق الوزارة، سببه انهماك القوى الأمنية في الإجراءات العملانية لتأمين سلامة العملية الانتخابية وتفادي استثمار أي نشاط رياضي قد يرتبط بالحملات الانتخابية، أو حصول إشكالات تؤدي إلى المسّ بالأمن والنظام العام.
Advertisement
 
القراران شكّلا صفعة لرياضتَي كرة السلة وكرة القدم على وجه التحديد، بعدما تنفّستا الصعداء أخيراً مع عودة الحياة إلى المدرّجات، بشكلٍ كلّي في الباسكت، وجزئي في الفوتبول بمعدل 300 مشجع لكلّ فريق في المباراة الواحدة، وهو المشهد الذي افتقدته الملاعب طويلاً منذ نهاية 2019.

مصدرٌ في أحد هذه الأندية قال إن الخسائر ستكون بعشرات آلاف الدولارات، لافتاً إلى أن القرار لا يصيب المستوى الفني فقط مع فترة التوقف الطويلة التي طفت فور ارتقاء اللاعبين إلى مستوى جهوزيةٍ عالٍ، بل إن الخسارة الأكبر ستكون مالية على أندية حسبتها جيّداً قبل توقيع العقد بالعملة الصعبة، وهي ستُجبر الآن على الدفع وفق «بروراتا» تحتسب من خلالها الأيام المضافة إلى عقد اللاعب إذا ما أرادت الاحتفاظ به. وقد تكون المشكلة أكبر في حال رفض أي لاعبٍ من هؤلاء التمديد إذا ما كان في خضم مفاوضاتٍ للانتقال إلى نادٍ آخر مع نهاية عقده الحالي، وهو ما سيصيب أي نادٍ في مقتل.
الاتحاد اللبناني عقد اجتماعاً استثنائياً توجّه على إثره بكتابٍ إلى وزارة الداخلية يلحظ، بحسب معلومات «الأخبار»، استعداداً لإقامة المباريات بعددٍ مقلّص من الجمهور، على أن يُحصر الحضور بالعائلات، إضافةً إلى استقدام شركة أمن خاصة لتأمين حسن سير المباريات مع انشغال القوى الأمنية بالانتخابات. كما طلب الاتحاد وقف النشاط لمدةٍ لا تتعدّى الثلاثة أيام عشية الانتخابات لتفادي الأضرار التي ستصيب اللعبة والأندية.
 
وبحسب معلوماتٍ «الأخبار» فإنّ اتصالات تجرى للحصول على استثناء لإقامة المرحلة الأخيرة من سداسية الأوائل وتلك الخاصة بالأواخر في موعدهما، وضمنهما مباراة التتويج التي قيل إن هناك انفتاحاً رسمياً لإقامتها من دون جمهور، وهو أمرٌ طُرح على نادي العهد الراغب بعدم إنهاء الموسم بطريقةٍ غير طبيعية بعدما انتظر عودة البطولة إليه. كما برز طرحٌ غير رسمي، لكن إنقاذي، يقضي بتسليم الكأس إلى العهد عقب مواجهته مع الأنصار اليوم، أي قبل المرحلة الأخيرة، لتأمين احتفال الفريق البطل على أرضه، على غرار ما حصل في ألمانيا مع بايرن ميونيخ أكثر من مرّة، وفي إنكلترا عام 2016 عندما سُلّم الكأس إلى ليستر سيتي في ملعبه قبل جولةٍ على الختام.
تجدر الإشارة إلى أن الخسائر المالية هنا لن تكون على الأندية الأوائل بعدما حسمت الصورة بحسم العهد للقب، لكنها ستكون عند الأندية الأواخر في حال لم يُعرف اسم الهابط الثاني إلى الدرجة الثانية مع سبورتينغ في نهاية الأسبوع الحالي، ما يعني أن فرقاً مثل الحكمة (مرتبط بالسنغالي بوكونتا سار) والصفاء (يعتمد على الغاني نيكولاس كوفي كأجنبي) والإخاء الأهلي عاليه (متعاقد مع الغاني دينيس تيتيه) ستستمر مرغمة في دفع المال للاعبيها الأجانب الذين بدا تأثيرهم الإيجابي واضحاً على مشوارها في السداسية، وذلك لتفادي المصير الأسوأ.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:45 | 2022-04-29
04:00 | 2022-04-29
08:41 | 2022-04-29
08:17 | 2022-04-29
08:10 | 2022-04-29
08:05 | 2022-04-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website