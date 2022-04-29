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لبنان

الصور الاولى للطبيب ريشار خراط بعد وصوله الى بيروت

Lebanon 24
29-04-2022 | 00:45
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حصل " لبنان ٢٤" على الصور الاولى  للطبيب ريشار خراط بعد  وصوله الى مطار بيروت بعدما افرج عنه في الامارات العربية المتحدة.
ولوحظ ان النائب ادي معلوف كان في استقبال خراط اضافة الى افراد عائلته.
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ريشار خراط

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