Advertisement

لبنان

ملف النازحين السوريين محور اجتماع وزاري اليوم وجلسة الحكومة الخميس لن تكون الاخيرة

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
29-04-2022 | 01:00
A-
A+
Doc-P-947064-637868184663982144.jpg
Doc-P-947064-637868184663982144.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

 

لن تكون الجلسة التي دعي اليها مجلس الوزراء الخميس المقبل في السراي الكبير هي الجلسة الاخيرة للحكومة، بل ستليها جلسات اخرى يجري التحضير لها.

 

وسيكون على جدول اعمال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السراي الحكومي اليوم سلسلة اجتماعات ولقاءات قبل الدخول في اجازة عيد الفطر السعيد.

ومن ابرز الاجتماعات اجتماع  للجنة الوزارية الخاصة بملف النازحين السوريين عند العاشرة والنصف قبل الظهر ، دعي اليه كل من : وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب، وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، وزير الشؤون الإجتماعية هيكتور حجار، وزير الدفاع الوطني موريس سليم، وزير العدل هنري خوري، وزير المهجرين عصام شرف الدين، وزير العمل مصطفى بيرم.

ليس المرة الاولى التي يتناول فيها رئيس الحكومة هذا الملف الشائك  الذي شكل بندا اساسيا في البيان الوزاري للحكومة، اذ سبق وطرحه امام غالبية الجهات الدولية المعنية مباشرة به لا سيما في اجتماعه مع الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس خلال زيارة الاخير لبيروت في ٢٠-١٢-٢٠٢١ حيث قال "نجدد دعواتنا للمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته في تسهيل عودة النازحين السوريين في لبنان لبلادهم، علماً أن معظم المناطق السورية أصبحت آمنة. وقد أعدنا التشديد على هذا الموقف خلال زيارة مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون".

 

كذلك بحث ميقاتي الملف مع المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي في١٤-١٠-٢٠٢١، ويومها قال غراندي في تصريح"لقد لفتتني خلال اللقاء ارادة  الرئيس ميقاتي للعمل سوياً من أجل إيجاد حل لمسألة النازحين السوريين المستمرة منذ سنوات"

 

ومما قاله  الرئيس ميقاتي في هذا الملف خلال حكومته السابقة( ١٣-٣-٢٠١٣)"إن أعداد النازحين السوريين تزداد يوما بعد يوم والمهم لنا نحن في لبنان ما هو إنعكاس وضع النازحين واللاجئين على لبنان وعلى اللبنانيين لأنه أصبح عندنا إنعكاسات مهمة جداً وحساسة على الوضع اللبناني الداخلي أهمها موضوع الأمن."

اضاف"وأضاف "أعتقد أن لبنان من أكثر الدول التي حملت هذا الموضوع. لا مشكلة بيننا وبين سوريا، نحن حملناه عن كل هذه الصراعات العربية والدولية ونتمنى على هذا المجتمع العربي والدولي أن يساعدنا بكل معنى الكلمة."

أضاف: "حقيقة وصلنا إلى مكان أستطيع أن أقول أنه وضع غير مريح ويجب أن تتضافر الجهود كي نضع حداً لأي آثار سلبية لوجود النازحين واللاجئين في لبنان."

Advertisement
المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:45 | 2022-04-29
04:00 | 2022-04-29
08:41 | 2022-04-29
08:17 | 2022-04-29
08:10 | 2022-04-29
08:05 | 2022-04-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website