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لبنان

"معركة انتخابية" لن يحسمها حزب الله وهذه تفاصيلها

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
29-04-2022 | 01:15
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تسجل معركة انتخابية كبيرة في دائرة البقاع الغربي وراشيا بين "التيار الوطني الحر" ممثلا بالمرشح شربل مارون وبين نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي  من اجل استقطاب الاصوات التفضيلية المسيحية في الدائرة، في سباقٍ على الوصول إلى المرتبة الثالثة بعد تقدير أن  لائحة «نحو غد أفضل» ستحصل على ثلاثة حواصل بحد أدنى.

واللائحة تجمع الوزير السابق حسن مراد، و"حركة أمل" بمرشحها الحاج قبلان قبلان ، والتيار الوطني الحر بمرشحه عن المقعد الماروني شربل مارون، وطارق الداوود وايلي الفرزلي.

وفي المعلومات ان حزب الله ورغم الصراع الانتخابي بين " التيار والفرزلي"حليفي اللائحة الواحدة، لا يرغب بالتدخل لحسم   الكباش الحاصل لمصلحة هذا الطرف او ذاك من خلال تجيير بعض اصواته التفضيلية. ويفضل حزب الله ترك الامور تأخذ مجراها الطبيعي.

وكانت راجت اخبار مفادها ان الحزب يتّجه لدعم شربل مارون بألف صوت ،ما يهدّد الفرزلي بحال فشلت اللائحة من الفوز بالحاصل الرابع.

وفي السياق ذاته تفيد المعلومات عن تباينات وخلافات اخرى داخل اللائحة، من أبرز مظاهرها حتى الآن عدم الاعلان عن اللائحة وفق البروتوكولات الانتخابية المعروفة ، وعدم وجود  صورة واحدة تجمع اعضاءها.

لكن اوساطا مقربة من اللائحة تشير الى ان المهرجان الشعبي لإطلاق الماكينة الانتخابية للائحة من المقرر إقامته قبل الانتخابات بأسبوع والمرجح أن يكون في ١٠ أيار بعد عيد الفطر.

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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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خاص "لبنان 24"

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