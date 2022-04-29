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لبنان

المياه مقطوعة عن ساحل كسروان.. اليكم السبب

Lebanon 24
29-04-2022 | 01:31
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أعلنت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان أنه بسبب عطل طارئ على خط ضح منطقة المعاملتين المعروف بالخط 900، ستضطر آسفة إلى قطع المياه عن منطقة ساحل كسروان لمدة اثنتين وسبعين ساعة ابتداء من ظهر اليوم للقيام بالتصليحات اللازمة. 
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مؤسسة المياه

كسروان

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