المياه مقطوعة عن ساحل كسروان.. اليكم السبب

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أعلنت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان أنه بسبب عطل طارئ على خط ضح منطقة المعاملتين المعروف بالخط 900، ستضطر آسفة إلى قطع المياه عن منطقة ساحل كسروان لمدة اثنتين وسبعين ساعة ابتداء من ظهر اليوم للقيام بالتصليحات اللازمة.