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لبنان

إدارة رسمية مُقفلة.. والخسارة بمليارات الليرات أسبوعياً!

Lebanon 24
29-04-2022 | 03:30
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منذ نحو أسبوعين اصدرت هيئة ادارة السير والآليات بياناً أعلنت فيه إقفال أبوابها بكافة الأقسام والفروع أمام المعاملات والمراجعات وتوقف امتحانات السوق وذلك لعدم إقرار المساعدات الاجتماعية وبدلات النقل لمستخدمي الهيئة، ما أثّر على معاملات المواطنين وبالتالي لم يعد هناك من سبيل لمن يشتري سيارة للتسجيل الا من خلال وكالة بيع لدى كاتب العدل تكون صالحة لشهرين.

كما توقف أيضا التجديد لرخص السوق ما قد يتسبب بمشكلة ما بين سائقي السيارات المنتهية صلاحية رخصهم وشركات التأمين.

مستوردو السيارات المستعملة هم أكثر المتضررين من توقف المعاملات في النافعة، وفي هذا الإطار أعلن مصدر في النقابة من ان "استمرار توقف العمل في هيئة إدارة السير أدى إلى توقف عمل قطاع السيارات بشكل نهائي"، وسأل "كيف لإدارة رسمية تجبي مليارات الليرات اسبوعياً التوقّف عن العمل؟".

 

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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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