28
o
بيروت
30
o
طرابلس
30
o
صور
30
o
جبيل
29
o
صيدا
29
o
جونية
30
o
النبطية
34
o
زحلة
34
o
بعلبك
28
o
بشري
29
o
بيت الدين
29
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
الفاجعة تطغى على الانتخابات.. المفقودون في بحر طرابلس قنبلة موقوتة
غسان ريفي Ghassan Rifi
|
Lebanon 24
29-04-2022
|
04:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب غسان ريفي في "سفير الشمال": ما تزال الكارثة الوطنية تطغى على طرابلس وأهلها وترخي بثقلها على الحركة الانتخابية التي تبدلت عناوينها بشكل مفاجئ، من التنافس السياسي وتبادل الاتهامات والترويج للبرامج، الى التضامن مع أهالي الضحايا ومواساتهم.
Advertisement
أمام هذه الفاجعة، أنقسم المرشحون الى ثلاثة أقسام، بعضهم عبّر بصدق عن إستنكار الموت المجاني الذي تحول الى خبز يومي في طرابلس وأكدوا دعمهم للأهالي ووقوفهم الى جانبهم في كل مطالبهم وقلصوا من نشاطهم الانتخابي إحتراما لأرواح الضحايا، والبعض الآخر رقص على أوجاع الأهالي، ووجد في المناسبة الأليمة فرصة للاستغلال الانتخابي من خلال تصريحات يومية لم تخل من التحريض والشحن ورفع السقوف وصولا الى منافسة أهالي الضحايا في التعبير عن الحزن والأسى، وذلك في محاولة منهم لاستمالة الشارع الذي كان لديه ردة فعل عكسية تجاههم خصوصا أن مواقفهم وتحركاتهم كانت واضحة الأهداف والمرامي وهي الاستفادة من هذه الفاجعة بحثا عن بعض الأصوات، فيما بدا مرشحون آخرون غير معنيين وهؤلاء إنقسموا أيضا الى قسمين، حيث تابع بعضهم النشاط الانتخابي بشكل طبيعي من جولات وإطلالات إعلامية من دون مراعاة حرمة الموت ليؤكدوا بذلك “غربتهم” عن مجتمع طرابلس وأهلها، فيما بعضهم الآخر بدا غائبا تماما عن التفاعل مع الفاجعة ولم يأت بأي حركة وكأنه يعيش في كوكب آخر.
لا شك في أن غرق مركب الموت في بحر طرابلس سيكون له تداعيات كثيرة على الانتخابات النيابية في دائرة الشمال الثانية (طرابلس، المنية والضنية) وسيشكل عاملا مؤثرا جدا على التصويت يوم 15 أيار، فإما أن يضاعف من المقاطعة ويترك الانتخابات الى “من يعنيهم الأمر”، وإما أن يتحول الى تصويت إنتقامي، أو ربما يكون سببا في تعطيل العملية الانتخابية مع تهديد أهالي الضحايا الذين عادوا الى الشارع أمس عبر تحركات وإعتصامات، بأن “لا إنتخابات قبل إخراج المركب الغارق من قعر البحر” وهذا أمر يحتاج الى تقنيات غير متوفرة في لبنان، وقد طلبت الحكومة مساعدة من بعض الدول الأجنبية للمساهمة في تحقيق رغبة الأهالي وفي خدمة التحقيقات الجارية حول سبب غرق المركب.
لا شك في أن بقاء أكثرية المفقودين عالقين ضمن مركب الموت على عمق 400 متر، سيترك جرح عائلاتهم مفتوحا، ما قد يعرضه للنزف في كل يوم، وربما يجعله عرضة للاستغلال السياسي لتصفية حسابات مع رئيس الحكومة أو قيادات المدينة، أو يكون سببا في توترات أمنية إضافية ربما تكون مطلوبة عشية الاستحقاق الانتخابي، علما أن أهالي الضحايا تحدثوا خلال مؤتمرهم الصحافي بمسؤولية وطنية وطالبوا بلقاء قائد الجيش العماد جوزيف عون لتقديم ما لديهم من معطيات وللبحث في ملابسات هذه الفاجعة.
كل ذلك، يؤكد أن المفقودين من ركاب مركب الموت، باتوا يشكلون فرادى ومجتمعين قنبلة موقوتة قد تنفجر في أي لحظة، وقد تصيب شظاياها محطات عدة من بينها الانتخابات النيابية، خصوصا أن العثور على أي جثة من شأنه أن يعيد التوتر الى المدينة لا سيما خلال التشييع وما يمكن أن يتخلله من إطلاق نار وإغلاق طرقات، فكيف إذا ما خرجت من قعر البحر أكثر من جئة عشية الانتخابات أو في يوم الاستحقاق؟، وكيف ستكون تداعيات ذلك على مراكز الاقتراع المنتشرة في المناطق الشعبية التي ينتمي إليها الضحايا أو على نسب تصويت أهلها؟، وماذا لو تزامن موعد إخراج المركب من قعر البحر مع الاستحقاق الانتخابي؟!..
المصدر:
خاص "لبنان 24"
لبنان
مقالات لبنان24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
موسم من العواصف والاعاصير يلف العالم ابتداء من حزيران... اليكم أبرز التوقعات
Lebanon 24
موسم من العواصف والاعاصير يلف العالم ابتداء من حزيران... اليكم أبرز التوقعات
12:00 | 2022-04-28
28/04/2022 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عون: ضاع جنى عمري
Lebanon 24
عون: ضاع جنى عمري
00:05 | 2022-04-29
29/04/2022 12:05:52
Lebanon 24
Lebanon 24
الصور الاولى للطبيب ريشار خراط بعد وصوله الى بيروت
Lebanon 24
الصور الاولى للطبيب ريشار خراط بعد وصوله الى بيروت
00:45 | 2022-04-29
29/04/2022 12:45:45
Lebanon 24
Lebanon 24
10 ملايين ليرة... فاتورة "اشتراك" مع تحذير ووعيد (صورة)
Lebanon 24
10 ملايين ليرة... فاتورة "اشتراك" مع تحذير ووعيد (صورة)
10:22 | 2022-04-28
28/04/2022 10:22:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انخفاضه عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟
Lebanon 24
بعد انخفاضه عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟
14:00 | 2022-04-28
28/04/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Your browser does not support the video tag.
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
غسان ريفي Ghassan Rifi
أيضاً في لبنان
08:45 | 2022-04-29
هذا ما قاله عون وميقاتي عن الإنتخابات... وهذا ما قرره المجلس الأعلى للدفاع
04:00 | 2022-04-29
حكومة ما بعد الانتخابات.. تثبيت الستاتيكو الحالي
08:41 | 2022-04-29
ما بعد الافطار ليس كما قبله؟
08:17 | 2022-04-29
المواد الكيميائية الموجودة في معمل الزوق... هذا ما أعلنته "كهرباء لبنان" حول خطورتها
08:10 | 2022-04-29
تعاونية الموظفين: تعديل تعرفة جلسة غسل الكلى وأتعاب الطبيب اعتبارا من 1 ايار
08:05 | 2022-04-29
تعميم صورة موقوف بجرم تزوير واستعمال مزور وانتحال صفة.. هل وقعتم ضحية أعماله؟
فيديو
فنان شهير يُفاجئ الجمهور بتصريحاته: سأتزوج نوال الزغبي في حال وافقت زوجتي! (فيديو)
Lebanon 24
فنان شهير يُفاجئ الجمهور بتصريحاته: سأتزوج نوال الزغبي في حال وافقت زوجتي! (فيديو)
02:03 | 2022-04-29
29/04/2022 16:08:19
Lebanon 24
Lebanon 24
جميلة ومتطورة واقتصادية في استهلاك الوقود... تعرفوا إلى سيارة "كيا" الجديدة (فيديو)
Lebanon 24
جميلة ومتطورة واقتصادية في استهلاك الوقود... تعرفوا إلى سيارة "كيا" الجديدة (فيديو)
14:00 | 2022-04-28
29/04/2022 16:08:19
Lebanon 24
Lebanon 24
لغز سقوط الطائرة المصرية عام 2016 كُشف.. سيجارة قتلت 66 راكبا على متنها! (فيديو)
Lebanon 24
لغز سقوط الطائرة المصرية عام 2016 كُشف.. سيجارة قتلت 66 راكبا على متنها! (فيديو)
04:41 | 2022-04-28
29/04/2022 16:08:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact