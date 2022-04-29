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لبنان

لاثارو في اول تصريح له: الدعم المستمر للبنان والجيش

Lebanon 24
29-04-2022 | 02:53
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أعلن الجيش عبر موقعه على "تويتر" صدور عدد شهري آذار ونيسان 2022 من مجلة الجيش.
 
وأشار الى انه خلال حديث حصري لمجلة "الجيش"، أكد الجنرال أرولدو لاثارو في أول تصريح إعلامي له بعد توليه مهمة قيادة قوات اليونيفيل أن "الدعم المستمر للبنان والجيش ضروري أكثر من أي وقت مضى".
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