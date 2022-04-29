إشكال في بلدة بقاعية... ووفاة شاب نتيجة إطلاق للنار (صورة)

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وفاة الشاب ثائر صطيف من بلدة غزة البقاعية، بعد تعرضه لإطلاق نار، أثناء إشكال وقع في البلدة ما أدى لدخوله الى العناية الفائقة.

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