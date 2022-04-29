صيد ثمين في قبضة القوى الأمنية.. أخطر شبكات ترويج المخدرات تسقط بالجرم المشهود

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صـــــدر عــــن المديريــّــة العامـّـــة لقـــوى الأمــن الداخلــــي ـ شعبـــة العلاقـــات العامّـةالبــــــلاغ التالـــــي:في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي لملاحقة المتورطين بعمليات تجارة وترويج المخدّرات في مختلف المناطق اللبنانية، وبعد أن كثُرَت، في الآونة الأخيرة، عمليات ترويج المواد المخدّرة في محلّة صحراء الشويفات، من قِبَل عصابة يقوم أفرادها -جهاراً- بتوزيع المخدّرات على عددٍ كبيرٍ من المتعاطين، الذين يتوافدون من مختلف المناطق الى أوكار تلك العصابة، باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هوية أفراد العصابة وتوقيفهم.بنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثفة تمكّنت الشّعبة من تحديد هوية كافة أفرادها، وهم كلٌّ من:- م. أ. (من مواليد عام ١٩٨٩، لبناني)- ع. ق. (من مواليد عام ١٩٩٩، لبناني)- ع. ج. (من مواليد عام۲۰۰۰، سوري)- ع. ع. ر. (من مواليد عام ٢٠٠٤، مصري)- ع. ع. (من مواليد عام ١٩٩٩، لبناني)وهم من ذوي السّمعة السيئة ومن أصحاب السوابق بجرائم مخدّرات وإطلاق نار وسرقة، ويعتبرون من الأشخاص الخطرين.بناء عليه، أعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكان تواجدهم ومراقبتهم ليصار إلى توقيفهم بالجرم المشهود.بتاريخ 22-4-2022، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت دوريات من الشعبة من توقيفهم، بالجرم المشهود، في محلّة صحراء الشويفات، أثناء قيامهم بترويج المخدّرات على متن دراجتين آليتَين -إحداهما مسروقة- تم ضبطهما.بتفتيشهم والدراجتين جرى ضبط كميّة كبيرة من المخدّرات هي كالتالي:- /129/ظرفاً تحتوي على مادّة ال BUZZ EXTRA/79/ ظرفاً تحتوي على مادّة ال NAFISH/12/ ظرفاً تحتوي على مادّة ال BUZZ NET/58/ ظرفاً تحتوي على مادة ال NET EXTRA/30/ ظرفاً تحتوي على مادة ال VVIPكميّة من حشيشة الكيف والماريجوانا، مبالغ مالية كبيرة، وهي حصيلة عمليات الترويج، من بينها عملة مزيّفة ومسدس حربي.بالتحقيق معهم، اعترفوا بتأليفهم عصابة لترويج المخدّرات، وأنّهم ينشطون في عمليات التّرويج على متن الدراجتَين المضبوطتَين، كما اعترفوا بتعاطي المخدّرات.أجري المقتضى القانوني بحقّهم، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.