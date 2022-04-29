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لبنان

7 ملايين ليرة كحد أدنى للأجور غير كافية.. هذا ما يُطالب به الاتحاد العمالي

Lebanon 24
29-04-2022 | 03:05
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رأى رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الاسمر ان الواقع سيء جدا والعلاجات ليست بمستوى الازمة، معتبرا ان الواقع السياسي المأزوم لا يؤدي الى الانفراج.

 

وقال الأسمر في حديث لـ "صوت لبنان": "نحن لسنا امام منظومة واحدة بالسلطة نحن امام مجموعات من الشعوب ولسنا امام شعب موحد الرؤيا يختلف على كل شيء".

 

وأضاف: "نحن امام شبه تعثر بضخ الاموال والاتحاد العمالي يتحرك بإطار تشاوري، محذرا من ازمة طحين الاسبوع المقبل.

 

ولفت إلى ان "زيادة غلاء الاجور للقطاع  1.325000 ليرة لبنانية تدخل في صلب الاجر ، وعلى اصحاب العمل رفع الاشتراكات"، مشددا على ان 7 ملايين كحد ادنى للاجور لم يعد يفي بالغرض.

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