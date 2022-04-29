اتصال بين عبد اللهيان وبو حبيب.. هذا ما تم بحثه

أجرى وزير الخارجية الايراني حسين امير عبد اللهيان اتصالا هاتفيا مع نظيره اللبناني عبدالله بو‌حبیب، أشاد فيه بحضور لبنان في الخط الامامي في جبهة المقاومة وبالشعب اللبناني وجيشه والمقاومة امام الكيان الاسرائيلي، بحسب ما أفادت وكالة أنباء فارس الايرانية.

وأعرب عبد اللهيان عن امله بنجاح الانتخابات اللبنانية المقبلة معلنا استعداد ايران لتطوير علاقاتها الشاملة مع لبنان وترحيب طهران بتعزيز هذه العلاقات في المجالات كافة.بدوره هنأ وزير الخارجية اللبناني نظيره الايراني بقرب حلول عيد الفطر السعيد سلفا مؤكدا ضرورة تطوير العلاقات الودية مع ايران واعرب عن امله بتبادل الوفود الدبلوماسية بين البلدين بعد الانتخابات البرلمانية في بلاده.وشجب الوزير بوحبيب الجرائم الاسرائيلية في المسجد الاقصى داعيا الى وحدة صف العالم الاسلامي في دعم فلسطين والدفاع عن المسجد الاقصى.كما ناقش الجانبان الايراني واللبناني في هذا الاتصال الهاتفي العديد من الامور الخاصة بالتعاون الثنائي والقضايا الاقليمية والدولية.