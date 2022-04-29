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لبنان

حلحلة على صعيد ادوية الامراض المستعصية.. هذا ما كشفه نقيب الاطباء

Lebanon 24
29-04-2022 | 03:20
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أكد نقيب الأطباء شرف أبو شرف أن أزمة أدوية الأمراض السرطانية والمستعصية تكمن في غياب الاعتمادات اللازمة ونقص التمويل مشيرا الى أنّ القطاع الصحي تلقى وعدا من وزير الصحة فراس الأبيض ببدء تأمين الأدوية انطلاقاً من مطلع الأسبوع المقبل بعد توفّر قسم كبير من الاعتمادات المطلوبة.
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وفي حديث الى صوت كل لبنان شدد أبو شرف على ألا خوف من رفع الدعم عن الأدوية السرطانية والأمراض المستعصية على أن يتمّ توزيعها بشكل مباشر الى المراكز الطبية والمستشفيات التي تعالج مرضى السرطان.

وعن الأدوية الأخرى، شدد أبو شرف على جودة الأدوية الجنيسة المتوفرة بكثرة في الأسواق إضافة الى الأدوية المصنّعة محليّاً والتي باتت تسدّ قرابة الستين في المئة من حاجة السوق اللبناني من الدواء.
 
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