إحباط محاولة هجرة غير شرعية عبر شاطئ المنية

Advertisement

تمكنت دورية من شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي من مداهمة مجموعة من الاشخاص في منطقة المنية - قبالة احد الشواطئ مساء امس اثناء محاولتهم مغادرة لبنان بطريقة غير شرعية عبر البحر عبر قوارب، وذلك وفق مندوب "لبنان 24".وتمكنت الدورية من القاء القبض على عدد من الاشخاص وتم فتح تحقيق بالموضوع.