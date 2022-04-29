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لبنان

إحباط محاولة هجرة غير شرعية عبر شاطئ المنية

Lebanon 24
29-04-2022 | 03:38
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تمكنت دورية من شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي من مداهمة مجموعة من الاشخاص في منطقة المنية - قبالة احد الشواطئ مساء امس اثناء محاولتهم مغادرة لبنان بطريقة غير شرعية عبر البحر عبر قوارب، وذلك وفق مندوب "لبنان 24".
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وتمكنت الدورية من القاء القبض على عدد من الاشخاص وتم فتح تحقيق بالموضوع.
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