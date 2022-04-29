ارسلان يعلّق على قضية جوازات السفر.. هذا ما قاله

اعتبر رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال ارسلان عبر "تويتر" ان من موّل ما يسمّى "بالدعم" وهدر أموالاً فوق الأموال المهدورة والمنهوبة والمهرّبة بحجّة دعم السلع يعجز اليوم عن تمويل شراء جوازات سفر ويضع مديرية الأمن العام بمواجهة اللبنانيين.

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