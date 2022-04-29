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لبنان

شباب بلدة شهيرة ينتفضون: "بكفّي تهميش"

Lebanon 24
29-04-2022 | 03:45
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زارَ وفدٌ شبابي من بلدة حارة النّاعمة أحد المرشحين في دائرة الشوف - عاليه، حيثُ كان هناك "خطاب مصارحة" بين الطّرفين.

ووفقاً للمعلومات، فإنّ الوفد أصرّ على الالتزام بالمبادئ المُتمثلة باختيار شخصية تمثل الشباب وتطلعاتهم، وتُساهم في تكريس الخدمات لمنطقتهم. 

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وأشارت المصادر إلى أنّ الشبان أكدوا أن النواب السابقين والحاليين لم يلتفتوا إلى منطقتهم أبداً خلال السنوات الماضية، مطالبين بالإنماء المتوازن بين مختلف المناطق.

وشدّد الوفد على أن الانتفاضة على الواقع ضمن منطقة حارة الناعمة كبيرة جداً وواسعة النطاق، باعتبار أن الناس هناك سئمت التهميش.

لبنان

خاص

رادار لبنان24

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