شباب بلدة شهيرة ينتفضون: "بكفّي تهميش"

زارَ وفدٌ شبابي من بلدة حارة النّاعمة أحد المرشحين في دائرة الشوف - عاليه، حيثُ كان هناك "خطاب مصارحة" بين الطّرفين.



ووفقاً للمعلومات، فإنّ الوفد أصرّ على الالتزام بالمبادئ المُتمثلة باختيار شخصية تمثل الشباب وتطلعاتهم، وتُساهم في تكريس الخدمات لمنطقتهم.



Advertisement وأشارت المصادر إلى أنّ الشبان أكدوا أن النواب السابقين والحاليين لم يلتفتوا إلى منطقتهم أبداً خلال السنوات الماضية، مطالبين بالإنماء المتوازن بين مختلف المناطق. وأشارت المصادر إلى أنّ الشبان أكدوا أن النواب السابقين والحاليين لم يلتفتوا إلى منطقتهم أبداً خلال السنوات الماضية، مطالبين بالإنماء المتوازن بين مختلف المناطق.