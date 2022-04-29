Advertisement

لبنان

إجتماع بين وزير الاتصالات مع مسؤولين عن "اوجيرو" ​و"​ألفا​" و"تاتش​"... هذا ما جرى خلاله

Lebanon 24
29-04-2022 | 03:51
A-
A+
Doc-P-947109-637868264331597965.jpeg
Doc-P-947109-637868264331597965.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عقد وزير الاتصالات جوني القرم اجتماعا مع مسؤولين في هيئة "اوجيرو" وشركتي الخلوي "ألفا" و"تاتش"، تحضيرا للانتخابات النيابية المقبلة.
وتمت مناقشة كل الامور الادارية واللوجستية لضمان جودة الاتصال وعدم انقطاع الارسال في كل المحطات على كامل الاراضي اللبنانية تسهيلا للعملية الانتخابية المقررة في ١٥ ايار المقبل. 
Advertisement
وللغاية، أعطى القرم توجيهاته بشأن تأمين المحروقات والكهرباء لمحطات الارسال واجراء الصيانة والبقاء بجهوزية تامة تحسبا لأي خلل او انقطاع في الارسال ليتم معالجته بسرعة.
كما اعطى القرم تعليماته لتأمين مهندسين فنيين للتواجد في غرفة العمليات في وزارة الداخلية والبلديات، يوم الاستحقاق الانتخابي، وذلك بالتنسيق مع الوزير بسام المولوي.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:45 | 2022-04-29
04:00 | 2022-04-29
08:41 | 2022-04-29
08:17 | 2022-04-29
08:10 | 2022-04-29
08:05 | 2022-04-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website