بعثة بابوية وصلت إلى لبنان تحضيرا لزيارة البابا.. وهذه ابرز التفاصيل

تستمر التحضيرات اللبنانية والفاتيكانية للزيارة التي سيقوم بها البابا فرنسيس الى لبنان في الثاني عشر والثالث عشر من شهر حزيران المقبل.

وفي هذا الاطار وصلت الى بيروت أمس بعثة بابوية في زيارة تستمر يومين وباشرت عقد اجتماعات مكثفة اللجنة العليا لتنظيم الزيارة التي يرأسها وزير السياحة وليد نصار. وتضم اللجنة البابوية السفير البابوي في لبنان المونسنيور جوزيف سبيتري وثمانية اشخاص من بينهم أحد الكرادلة ومسؤولون عن الامن والاعلام والبروتوكول.

وقد عقد اجتماع مطوّل بين اللجنة اللبنانية العليا والبعثة البابوية أمس ، أعقبته جولة على المواقع التي ستقام فيها نشاطات الزيارة البابوية على ان يستكمل البحث في اجتماعات متتالية اليوم للاتفاق على البرنامج الختامي في اجتماع سيعقد مساء .

وبات ثابتا في برنامج الزيارة ان البابا سيصل الى مطار بيروت قبل ظهر الاحد ١٢ حزيران حيث يقام له استقبال رسمي يشارك فيه رئيس الجمهورية ورئيسا المجلس النيابي والحكومة والبطريرك الماروني.

ومن المطار ينتقل البابا الى القصر الجمهوري حيث يعقد لقاء مع رئيس الجمهورية ثم يلتقي الرؤساء وقادة الطوائف المسيحية والاسلامية وشخصيات. بعد ذلك ينتقل البابا الى مقر السفارة البابوية في حريصا لبعض الوقت. ومساء ينتقل الى مقر اقامة القداس الاحتفالي عند الواجهة البحرية لبيروت المقابلة للمرفأ، في محاذاة "سي سايد ارينا".كما ستكون له على الطريق بين المطار والقصر الجمهوري عدة محطات اضافية يجري العمل على وضعها.

ويجري النقاش حاليا في عقد لقاء موسع للبابا مع الشبيبة في اليوم الثاني للزيارة ، اضافة الى عقد سلسلة لقاءات من بينها لقاء مع اهالي ضحايا انفجار المرفأ وغداء شعبيا ربما في "الفوروم دو بيروت".