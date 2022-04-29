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لبنان

المرشحون يدخلُون إلى هواتف المُواطنين.. كيف ذلك؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
29-04-2022 | 04:15
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يبدو واضحاً أن المرشّحين للانتخابات النيابيّة يبادرون إلى التعاون مع شركة إتصالات من أجل توزيع رسائل خاصّة بهم عبر خدمة الـ"SMS". 

فعلى سبيل المثال، وصلت إلى هواتف الكثير من المواطنين رسالة باسم مرشح تحمل عنوان: "صوتك مش للبيع" مع فيديو لرئيس حزبٍ سياسي بارز.
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وأثارت هذه الرسائل موجةً من الاستغراب بين المواطنين الذين تساءلوا عن تكلفة الاشتراك بهذه الخدمة، وعمّا إذا كانت بالدولار "الفريش".

ويبدو أن هذه الطريقة التي يلجأ إليها الكثير من المرشحين، هدفها الدخول إلى هواتف الناس عبر رسائل عامّة، وهي آلية تندرج في إطار التسويق لكل مرشح وحزبه، وتأتي في إطار الدعاية الانتخابية.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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