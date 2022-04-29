المرشحون يدخلُون إلى هواتف المُواطنين.. كيف ذلك؟

Advertisement

يبدو واضحاً أن المرشّحين للانتخابات النيابيّة يبادرون إلى التعاون مع شركة إتصالات من أجل توزيع رسائل خاصّة بهم عبر خدمة الـ"SMS".فعلى سبيل المثال، وصلت إلى هواتف الكثير من المواطنين رسالة باسم مرشح تحمل عنوان: "صوتك مش للبيع" مع فيديو لرئيس حزبٍ سياسي بارز.وأثارت هذه الرسائل موجةً من الاستغراب بين المواطنين الذين تساءلوا عن تكلفة الاشتراك بهذه الخدمة، وعمّا إذا كانت بالدولار "الفريش".ويبدو أن هذه الطريقة التي يلجأ إليها الكثير من المرشحين، هدفها الدخول إلى هواتف الناس عبر رسائل عامّة، وهي آلية تندرج في إطار التسويق لكل مرشح وحزبه، وتأتي في إطار الدعاية الانتخابية.