إنطلقوا من طرابلس... وصول نحو 100 مهاجر غير شرعي الى أحد الشواطئ الايطالية (صورة)

أفاد مندوب "لبنان 24" عن وصول حوالي 100 شخص معظمهم لبنانيين من طرابلس والشمال، ومن ضمنهم عائلات، نساء واطفال ورضّع، الى احد الشواطئ الايطالية، وهم بخير وصحة جيدة.

وكان المهاجرون غير الشرعيين قد انطلقوا منذ أيام من احد شواطئ طرابلس.