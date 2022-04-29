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لبنان

جثة وأجهزة أمنيّة... ماذا حصل في عرمون؟

Lebanon 24
29-04-2022 | 05:10
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نقل عناصر من الدفاع المدني جثة رجل من عرمون - عاليه، الى مستشفى الشحار الغربي الحكومي في قبرشمون.
وقد تم نقل الجثّة بعد حضور الأجهزة الأمنية المختصة وإتمام الاجراءات القانونية اللازمة.
 
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الدفاع المدني

جثة

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