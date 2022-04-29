جثة وأجهزة أمنيّة... ماذا حصل في عرمون؟

نقل عناصر من الدفاع المدني جثة رجل من عرمون - عاليه، الى مستشفى الشحار الغربي الحكومي في قبرشمون.

وقد تم نقل الجثّة بعد حضور الأجهزة الأمنية المختصة وإتمام الاجراءات القانونية اللازمة.