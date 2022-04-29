Advertisement

لبنان

اعلان لوزارة الخارجية حول تصاريح مندوبي المرشحين واللوائح في البعثات اللبنانية في الخارج،

Lebanon 24
29-04-2022 | 06:00
A-
A+
Doc-P-947173-637868342497762787.jpg
Doc-P-947173-637868342497762787.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 
تعلن وزارة الخارجية والمغتربين ،انه وبهدف تسهيل إستكمال المستندات المطلوبة لاصدار تصاريح مندوبي المرشحين واللوائح في البعثات اللبنانية في الخارج، عن فتح أبواب قسم المصادقات بصورة إستثنائية وحصرا" لتصديق المعاملات الخاصة بالعملية الانتخابية بالخارج، المستوفية الشروط القانونية، يومي الثلثاء والاربعاء في ٣ و٤ أيار ٢٠٢٢، من الساعة ٩ صباحا" ولغاية الساعة ١٢ ظهرا"، علما" أن البعثات اللبنانية في الخارج ستؤمن أيضا" مناوبة خلال فترة الاعياد لاصدار التصاريح المطلوبة للمندوبين.
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:45 | 2022-04-29
04:00 | 2022-04-29
08:41 | 2022-04-29
08:17 | 2022-04-29
08:10 | 2022-04-29
08:05 | 2022-04-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website