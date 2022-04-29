اعلان لوزارة الخارجية حول تصاريح مندوبي المرشحين واللوائح في البعثات اللبنانية في الخارج،

تعلن وزارة الخارجية والمغتربين ،انه وبهدف تسهيل إستكمال المستندات المطلوبة لاصدار تصاريح مندوبي المرشحين واللوائح في البعثات اللبنانية في الخارج، عن فتح أبواب قسم المصادقات بصورة إستثنائية وحصرا" لتصديق المعاملات الخاصة بالعملية الانتخابية بالخارج، المستوفية الشروط القانونية، يومي الثلثاء والاربعاء في ٣ و٤ أيار ٢٠٢٢، من الساعة ٩ صباحا" ولغاية الساعة ١٢ ظهرا"، علما" أن البعثات اللبنانية في الخارج ستؤمن أيضا" مناوبة خلال فترة الاعياد لاصدار التصاريح المطلوبة للمندوبين.

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