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لبنان

المكاري استقبل نقيب الصيادلة وبحثا في دور الاعلام في إعطاء الامل

Lebanon 24
29-04-2022 | 06:10
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 استقبل وزير الاعلام زياد المكاري في مكتبه في الوزارة، نقيب الصيادلة جو سلوم الذي قال بعد اللقاء: "تشرفت بزيارة الوزير الصديق و تحدثنا عن الوضع ككل في لبنان والدور  الاساسي الذي تلعبه وزارة الاعلام باعطاء الامل للبنانيين  في الداخل والاغتراب وضرورة الحفاظ على الكيان اللبناني".
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أضاف سلوم:" كذلك تحدثنا عن دور الصيدلي ودور نقابة الصيادلة باعادة الامل وتأمين الدواء الجيد للمواطنين".
 
وأشار سلوم الى "مؤتمر سيعقد في 8 أيار بعنوان هوية لبنان الدوائية"، وقال:"ان الدواء جزء لا يتجزأ من هوية وميزة البلد"، لافتا "ان الوزير المكاري يشاطرنا الرأي في هذه الامور  ونحن مستمرون في التعاون معه لمصلحة المواطنين".
المصدر: الوكالة الوطنية
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