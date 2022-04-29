المكاري استقبل نقيب الصيادلة وبحثا في دور الاعلام في إعطاء الامل

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استقبل وزير الاعلام زياد المكاري في مكتبه في الوزارة، نقيب الصيادلة جو سلوم الذي قال بعد اللقاء: "تشرفت بزيارة الوزير الصديق و تحدثنا عن الوضع ككل في لبنان والدور الاساسي الذي تلعبه وزارة الاعلام باعطاء الامل للبنانيين في الداخل والاغتراب وضرورة الحفاظ على الكيان اللبناني".أضاف سلوم:" كذلك تحدثنا عن دور الصيدلي ودور نقابة الصيادلة باعادة الامل وتأمين الدواء الجيد للمواطنين".وأشار سلوم الى "مؤتمر سيعقد في 8 أيار بعنوان هوية لبنان الدوائية"، وقال:"ان الدواء جزء لا يتجزأ من هوية وميزة البلد"، لافتا "ان الوزير المكاري يشاطرنا الرأي في هذه الامور ونحن مستمرون في التعاون معه لمصلحة المواطنين".