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لبنان

سلبا عامل محطة محروقات... وهذا ما حصل بعد نصف ساعة! (صورة)

Lebanon 24
29-04-2022 | 06:08
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صــدر عـن المديريـة العامـة لقـوى الأمـن الداخلــي ـ شعبـــة العلاقـــات العامـــــــــة البلاغ التالي:

توافرت معلومات لدى عناصر حاجز ضهر البيدر في وحدة الدرك الاقليمي حول قيام شخصَين، قرابة السّاعة 23:0٠ من تاريخ 26-4-2022، بسلب مبلغ من المال من عامل محطّة محروقات في بلدة عاريّا.
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بالتاريخ ذاته، وبعد مرور نحو نصف ساعة، تمكّنت العناصر من توقيف المشتبه فيهما على متن سيّارة من نوع مرسيدس لون أسود، أثناء محاولتهما اجتياز الحاجز، وهما كلٌّ من:

و. ب. (من مواليد عام 1987، فلسطيني)
ع. س. (من مواليد عام 1990، فلسطيني)
ضُبِطَ بحوزتهما المبلغ المسلوب وقيمته أربعة ملايين ومائة ألف ليرة لبنانية، وقد اعترفا بما نُسِبَ إليهما.

أودعا القطعة المعنيّة لإجراء المقتضى القانوني بحقّهما، بناءً على إشارة القضاء المختص.
 
 
 
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