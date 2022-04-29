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لبنان

إيران مستعدة لتوفير الوقود والطحين الى لبنان

Lebanon 24
29-04-2022 | 06:10
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تلقى وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب إتصالا" هاتفيا" من نظيره الايراني حسين أمير عبد اللهيان أبلغه فيه عن إستعداد إيران توفير الوقود والطحين الى لبنان، نظرا" لأهمية الوقوف الى جانبه في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة. كما رحب الوزير الايراني بعودة السفراء الخليجيين الى لبنان، خاصة وأن للبنان مكانة إقليمية مهمة.
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كذلك شدد ،بمناسبة اليوم العالمي للقدس، على دعم إيران الدائم للقدس والحقوق الفلسطينية، وعن تقديرها لوقوف لبنان الى جانب المقاومة الفلسطينية.
وتطرق الوزير عبد اللهيان الى محادثات فيينا مؤكدا" إستمرار إيران بهذا المسار والتفاؤل بشأن فرص التوصل الى اتفاق.
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