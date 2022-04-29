Advertisement

لبنان

خبرٌ مهم عن الخبز لجميع المواطنين.. إليكم الجديد

Lebanon 24
29-04-2022 | 06:16
A-
A+
Doc-P-947177-637868357006361641.jpg
Doc-P-947177-637868357006361641.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكّد نقيب أصحاب المخابز في جبل لبنان أنطوان سيف إنه "لا أزمة جديدة على صعيد الخبز"، لكنه توقع أن تشهد الأفران خلال العطلة المُرتقبة ضغطاً كبيراً.
وفي حديثٍ إذاعي، لفت سيف إلى أنّ "أسباب التأخير في تسليم الطحين تعود أولاً إلى عدم دفع مصرف لبنان ثمن القمح بالعملة الصعبة وعدم استعداد المطاحن تسليم الطحين قبل تقاضي ثمنه".
Advertisement
مع هذا، فقد تحدث سيف عن وجود مشكلة أخرى تعترض عملية تسليم القمح وتكمن في تأخير صدور نتائج الفحوص المخبرية التي تقوم بها وزارة الزراعة بسبب العطل الرسمية وغياب الموظفين عن الدوام الرسمي في ظل أزمة المحروقات.
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:45 | 2022-04-29
04:00 | 2022-04-29
08:41 | 2022-04-29
08:17 | 2022-04-29
08:10 | 2022-04-29
08:05 | 2022-04-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website