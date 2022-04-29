خبرٌ مهم عن الخبز لجميع المواطنين.. إليكم الجديد

أكّد نقيب أصحاب المخابز في جبل لبنان أنطوان سيف إنه "لا أزمة جديدة على صعيد الخبز"، لكنه توقع أن تشهد الأفران خلال العطلة المُرتقبة ضغطاً كبيراً.

وفي حديثٍ إذاعي، لفت سيف إلى أنّ "أسباب التأخير في تسليم الطحين تعود أولاً إلى عدم دفع مصرف لبنان ثمن القمح بالعملة الصعبة وعدم استعداد المطاحن تسليم الطحين قبل تقاضي ثمنه".

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مع هذا، فقد تحدث سيف عن وجود مشكلة أخرى تعترض عملية تسليم القمح وتكمن في تأخير صدور نتائج الفحوص المخبرية التي تقوم بها وزارة الزراعة بسبب العطل الرسمية وغياب الموظفين عن الدوام الرسمي في ظل أزمة المحروقات.