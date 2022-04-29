Advertisement

لبنان

رعد: سنعطي إلتفاتة خاصّة وإستثنائية للوضع الإقتصادي

Lebanon 24
29-04-2022 | 06:35
A-
A+
Doc-P-947180-637868357778580432.png
Doc-P-947180-637868357778580432.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد  خلال لقاء سياسي في حبوش، "أننا كما قهرنا الإحتلال، سنعطي إلتفاتة خاصّة وإستثنائية للوضع الإقتصادي وإعادة التأسيس في بنى الدولة حتى تستقيم الأمور مجددًا".
Advertisement

وقال رعد: "نحن لا نطلب تغييرًا جذريًا، نعرف الواقع اللبناني، ما لم يحدث تغيير واسع في المنطقة من حولنا لن يحصل تطوّر نوعي في الواقع السياسي اللبناني".

اضاف:  "نريد حدّ أدنى من توفّر مقوّمات التصرّف المسؤول من الدولة مع رعاياها ومواطنيها وهذا ما نطمح إليه في مستقبل الأيام".

وأشار الى ان "لا أحد يفتكِر بأنّ تعطيل الإنتخابات هو لمصلحة البلد، بل تعطيلها سيعود بنا إلى الوراء، لكن أن تجري الإنتخابات على علّاتها في هذا الظرف هو خطوة متقدّمة يجب أن نخطوها". 


ولفت إلى كل من "قدّم برنامجه الإنتخابيّ وشعارهم لا لسلاح المقاومة أرادوا إبلاغنا رسالة واضحة لن نفهما غير ذلك ، وهي من يقول لا لسلاح المقاومة يعني نعم لمصالحة إسرائيل و أهلا وسهلا بإسرائيل حتى لو تريد أن تكون عنصر التفوّق على كل دول المنطقة هكذا تُنفَهم ، وهذا عيب أن يُطرح في برنامج إنتخابي".  

وتابع: "ما نملكه هو المصداقية، لا يوجد لدينا أرصدة في المصارف لنوزّعها على العالم، ولا أحلام ورديّة ننثرها بين الجمهور ، بل نحن وجمهورنا متفًا بكتف سنخوض هذه المعركة ونتصدّى من أجل أن نبني بلدنا ليستجيب لتطلّعاتنا".

 
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:02 | 2022-04-29
13:52 | 2022-04-29
13:51 | 2022-04-29
13:34 | 2022-04-29
13:30 | 2022-04-29
13:10 | 2022-04-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website