Advertisement

لبنان

عمل المستشفيات مهدد... اليكم التفاصيل

Lebanon 24
29-04-2022 | 06:34
A-
A+
Doc-P-947182-637868360571099594.jpg
Doc-P-947182-637868360571099594.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن عن نقابة المستشفيات في لبنان، البيان التالي:
 
تفاقمت مشكلة تأمين الاموال النقدية من قبل المصارف للمستشفيات وباتت تهدد المستشفيات بالتوقف عن العمل.
فمستوردو المواد الطبية وغير الطبية والادوية والامصال والمازوت باتوا يفرضون على المستشفيات تسديد ثمنها نقدا ويرفضون الشيكات اضف الى ذلك ان معظم المصارف تطلب من المستشفيات تأمين اجور موظفيها نقدا بالكامل مما يعني عمليا ان حسابات المستشفيات لدى المصارف لم يعد منها اية فائدة وبالتالي جميع التحويلات والشيكات التي تدفع لها من قبل الجهات الضامنة الرسمية والخاصة لا يمكنها الاستفادة منها. اما الاموال النقدية المتوفرة لديها فهي فقط ما يسدده المريض وهي تشكل اقل من 25% من احتياجاتها.
Advertisement
امام هذا الواقع فقد باتت المستشفيات عاجزة عن تأمين احتياجاتها من المواد وتسديد اجور موظفيها واتعاب الاطباء العاملين فيها.
وبالرغم من الجهود الحثيثة التي بذلها معالي وزير الصحة خلال الاسبوعين المنصرمين فان المشكلة لم تحل.
ان عدم تمكن المستشفيات من استعمال الاموال المحوّلة على حساباتها من قبل الدولة لقاء طبابة المواطنين سوف يحول دون شك دون طبابة هؤلاء المواطنين الا اذا سددوا كامل فواتيرهم نقدا وهو مشهد سريالي غير مسبوق سوف ينتج عنه كارثة صحية محتمة. واذا كانت الحجة التي يختبىء وراءها المسؤولون هي ضرورة الدفاع عما تبقى من قيمة الليرة اللبنانية فنحن نقول ان هذه السياسة سوف تجهز على ما تبقى من قيمة الانسان اللبناني ولقد سبق ورأينا الى اين اوصلت البلاد سياسة دعم الليرة.
اننا نطالب بالحاح دولة رئيس مجلس الوزراء وسعادة حاكم مصرف لبنان بالتعميم على المصارف لتأمين ما تحتاجه المستشفيات من اموال نقدية ونعتبر ان الحل عندهما وان العواقب المترتبة على استمرار هذا الوضع وخيمة ولا يستطيع أي كان تحمل تبعاتها.
ان السياسة التي تؤدي الى حرمان المواطن من الطبابة هي سياسة فاشلة يجب اصلاحها فورا والمستشفيات لن تقف مكتوفة اليدين ازاء هذا الواقع.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:45 | 2022-04-29
04:00 | 2022-04-29
08:41 | 2022-04-29
08:17 | 2022-04-29
08:10 | 2022-04-29
08:05 | 2022-04-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website