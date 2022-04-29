عطلة الصحافة في عيدي العمل والفطر السعيد وذكرى شهداء الصحافة

صدر عن نقابة الصحافة بيان أشار الى انه "لمناسبة عيد العمل وعيد الفطر السعيد يتوقف العمل في الصحف ثلاثة أيام .



كما يتوقف العمل في الصحف يوم الجمعة الواقع فيه 6 أيار لمناسبة ذكرى شهداء الصحافة، وذلك عملا بقرار مجلسي نقابتي الصحافة والمحررين واتحادات نقابات عمال الطباعة وشركات توزيع المطبوعات ونقابة مخرجي الصحافة ومصممي الغرافيك".

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