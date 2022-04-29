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لبنان

عطلة الصحافة في عيدي العمل والفطر السعيد وذكرى شهداء الصحافة

Lebanon 24
29-04-2022 | 06:45
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صدر عن نقابة الصحافة بيان أشار الى انه "لمناسبة عيد العمل وعيد الفطر السعيد  يتوقف العمل في الصحف ثلاثة أيام .
 
كما يتوقف العمل في الصحف يوم الجمعة الواقع فيه 6 أيار لمناسبة ذكرى شهداء الصحافة، وذلك عملا بقرار مجلسي نقابتي الصحافة والمحررين واتحادات نقابات عمال الطباعة وشركات توزيع المطبوعات ونقابة مخرجي الصحافة ومصممي الغرافيك".
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المصدر: الوكالة الوطنية
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