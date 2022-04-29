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لبنان

عون: الوقت حان لمعرفة الحقيقة كاملة عن ظروف انفجار المرفأ

Lebanon 24
29-04-2022 | 06:55
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استقبل رئيس الجمهوريّة ميشال عون في قصر بعبدا، اليوم الجمعة، وفداً من أهالي رشميا، وجرى عرضٌ لمسألة استمرار توقيف المدير العام السابق للجمارك بدري ضاهر.
كذلك، التقى عون وفداً من أهالي الموقوفين في انفجار مرفأ بيروت، وفق بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.
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وفي كلمة له، قال عون إن "الوقت حان لأن تُعرف الحقيقة كاملة عن ظروف انفجار مرفأ بيروت الكارثي"، داعياً إلى "الكف عن الاستثمار السياسي والتذرع بالحصانات والامتيازات والثغرات القانونية".
وأكد عون حرصه على استقلالية السلطة القضائية بقدر حرصه على المبادئ التي ترعى عمل هذه السلطة، من بينها إنّ قرينة البراءة تسودُ حتى الإدانة.
وشدّد رئيس الجمهورية على "ضرورة صدور قرار عن قاضي التحقيق العدلي يقبض بموجبه المجلس العدلي على اختصاصه وفق الاتهام فتبرىء ساحات الأبرياء ويدان المسؤولون على المستويات كافة". 
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