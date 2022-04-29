بو حبيب وقع اتفاقية بين الحكومة اللبنانية والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الاحمر

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وقع وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بوحبيب مع رئيس بعثة الإتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر لمنطقة الشرق الأوسط الدكتور حسام الشرقاوي اليوم اتفاقية بين الحكومة اللبنانية والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الاحمر والهلال الاحمر لتعزيز مكتب اقليمي للاتحاد في لبنان وتحديد وضعيته القانونية.حضر حفل التوقيع الأمين العام للصليب الاحمر اللبناني جورج كتانةمنسقة مكتب المدير الاقليمي نادين خوري، مندوب الاتصالات الرقمية في الاتحاد جاني سافولاينين، رئيس بعثة الاتحاد الدولي لمكتب لبنان كريستيان كورتيز.