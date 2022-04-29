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لبنان

اللقيس زار كسبار وبحثا في انتساب طلاب الجامعة الاسلامية الى نقابة المحامين

Lebanon 24
29-04-2022 | 07:46
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زار رئيس الجامعة الإسلامية في لبنان الدكتور حسن اللقيس ظهر اليوم، نقيب المحامين في بيروت المحامي ناضر كسبار في مركز نقابة المحامين في بيروت، في حضور أعضاء من مجلس النقابة.
 
وأفاد بيان للجامعة "ان الأجواء الإيجابية سادت اللقاء الذي تناول التعاون المشترك بين الطرفين، لا سيما في موضوع طلبات انتساب طلاب الجامعة الإسلامية إلى النقابة، و تم الإتفاق على دعوة هؤلاء الطلاب إلى متابعة تحضيراتهم لامتحانات الدخول إلى النقابة، مع التمنيات بالتوفيق".
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المصدر: الوكالة الوطنية
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