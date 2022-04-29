هذا ما قاله عون وميقاتي عن الإنتخابات... وهذا ما قرره المجلس الأعلى للدفاع

عقد المجلس الأعلى للدفاع اجتماعاً الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم، بدعوة من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، في حضور رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، ووزراء: الدفاع الوطني موريس سليم، الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب، والمالية يوسف الخليل، الداخلية والبلديات بسام مولوي، الاقتصاد والتجارة امين سلام، العدل هنري خوري، التربية والتعليم العالي عباس الحلبي والصاقة والمياه وليد فياض.
كذلك، دعي الى الحضور كل من قائد الجيش العماد جوزاف عون، المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، المدير العام لامن الدولة اللواء طوني صليبا، الامين العام للمجلس الاعلى للدفاع اللواء الركن محمد المصطفى، المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات، مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالوكالة القاضي فادي عقيقي، المدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير، المستشار الامني والعسكري لرئيس الجمهورية العميد المتقاعد بولس مطر، مدير المخابرات العميد الركن انطوان قهوجي، رئيس فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي العميد خالد حمود، مساعد المدير العام لامن الدولة العميد حسن شقير، مدير المعلومات في المديرية العامة للامن العام العميد يوسف المدور، رئيس هيئة الاشراف على الانتخابات القاضي نديم عبد الملك، مدير عام الاحول الشخصية العميد المتقاعد الياس الخوري، المدير العام للشؤون السياسية واللاجئين فاتن يونس، والمحافظين: بيروت القاضي مروان عبود، جبل لبنان القاضي محمد مكاوي، الشمال رمزي نهرا، الجنوب منصور ضو، البقاع القاضي كمال ابو جودة، بعلبك الهرمل بشير خضر، عكار عماد لبكي والنبطية بالتكليف حسن فقيه.
وبحث المجلس في التحضيرات الامنية للانتخابات النيابية ومواضيع امنية اخرى ومنها ملف النازحين السوريين، واتخذ القرارات المناسبة التي تبقى سرية وفق القانون.
وكان رئيس الجمهورية ميشال عون التقى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قبيل إجتماع المجلس الأعلى للدفاع.
عون
شدد رئيس الجمهورية ميشال عون في مستهل اجتماع المجلس الأعلى للدفاع على التنسيق الأمني والإداري لإنجاز الانتخابات النيابية من دون أي إشكال.
كذلك، دعا عون الى اعتماد قواعد لسلوك التغطية الإعلامية للانتخابات والتعاون مع المراقبين الأجانب وهيئة الإشراف على الانتخابات.
ميقاتي
بدوره، أكد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي على أهمية المحافظة على هيبة الدولة وكرامة المؤسسات الأمنية لضمان حماية المواطنين.
وقال: "نحن مع حقوق الإنسان وحرية الرأي لكن أي تجاوز يؤثر سلباً ويجب أن نحصّن أنفسنا لحماية الدولة ومنع أخذ البلد الى الهاوية".
بو حبيب
وقال وزير الخارجية عبدالله بو حبيب بعد انتهاء إجتماع المجلس الاعلى للدفاع: "نحن بحاجة لـ"كاش" للدفع للموظفين ووزير المالية قال إنه سيؤمن المبلغ". وأضاف: "أوعزت للسفراء والقناصل في الخارج بأن يسهلوا عمل الإعلاميين والإدلاء بالتصريحات والمقابلات بعيداً من السياسة".
فياض
وأعلن وزير الطاقة وليد فياض أنّ "وزير الداخلية بسام مولوي ومؤسسة كهرباء لبنان متفقان على تغذية مراكز لجان القيد الـ٢٦ بـ١٤ ساعة يومياً من ٥ أيار الى ١٦ أيار والتقنين بالمراكز الـ٢٦ لا يتخطى الـ٦ ساعات متتالية وتأمين باقي الساعات من المولدات".
مولوي
وقال وزير الداخلية بسام مولوي: "بكرا بتشوفوا انه رح نعمل انتخابات بتجنن من ضمن الإمكانيات المتوفرة".
الخليل
قال وزير المالية يوسف الخليل "نسعى إلى تأمين مبلغ ٣٨٠ مليار قبل ١٥ أيار".
المقررات
- الطلب الى كافة الإدارات العامة والأجهزة المعنية بالتحضير للانتخابات تنسيق الجهود اللازمة من النواحي الإدارية واللوجستية والمالية والأمنية والعسكرية لانجاح هذا الاستحقاق الدستوري
- عرض رئيس هيئة الاشراف على الانتخابات لعمل الهيئة والصعوبات التي تواجهها من الناحيتين اللوجستية والمالية. ثم توالى على الكلام قادة الأجهزة الامنية حول جهوزية القوى العسكرية والأمنية والتنسيق في ما بينها في الإجراءات لمواكبة الانتخابات
- التأكيد على دور هيئة الاشراف على الانتخابات لتنفيذ مهامها المحددة في قانون الانتخابات
- الاستمرار في حملات توعية المواطنين لتسهيل عملية الاقتراع