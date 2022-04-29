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لبنان

تعاونية الموظفين: تعديل تعرفة جلسة غسل الكلى وأتعاب الطبيب اعتبارا من 1 ايار

Lebanon 24
29-04-2022 | 08:10
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صدر عن المديرية العامة لتعاونية موظفي الدولة تعميم خاص بالمستشفيات حمل الرقم 2/2022 وقضى بتعديل التعميم رقم 5 تاريخ 26/10/2021 والمتعلق بتعرفة جلسة غسل الكلى.
 
وافادت التعاونية انها عدلت التعرفة المعتمدة لجلسة غسل الكلى واصبحت 1,000,000 ل.ل. (مليون ليرة لبنانية لا غير ) بدلا من 500,000 ل.ل. ( خمسماية الف ليرة لبنانية) تدفع للمستشفى.
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اما في ما خص أتعاب الطبيب، فأصبحت 200,000 ل.ل. (مئتي الف ليرة لبنانية ) وذلك اعتبارا من 1/5/2022.
المصدر: الوكالة الوطنية
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