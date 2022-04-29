ما بعد الافطار ليس كما قبله؟

أفاد مصدر مطلع أنّ أحد المرشحين في دائرة صيدا جزين سيُشارك في إفطار دعت اليه "الجماعة الاسلامية" مساء اليوم في ملعب صيدا البلدي.

وتساءل المصدر إذا ما كانت مشاركة هذا المرشّح الفاعل مقدّمة لاتفاق بينه وبين الجماعة بشأن تجيير الأصوات.

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