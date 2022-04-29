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لبنان

ما بعد الافطار ليس كما قبله؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
29-04-2022 | 08:41
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أفاد مصدر مطلع أنّ أحد المرشحين في دائرة صيدا جزين سيُشارك في إفطار دعت اليه "الجماعة الاسلامية" مساء اليوم في ملعب صيدا البلدي. 
وتساءل المصدر إذا ما كانت مشاركة هذا المرشّح الفاعل مقدّمة لاتفاق بينه وبين الجماعة بشأن تجيير الأصوات.
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