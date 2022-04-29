الجيش ينفذ مداهمة في هذه المنطقة

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع إشتباكات مسلحة بين مطلوبين يشتبه في ضلوعهم بعمليات خطف ودورية من مخابرات الجيش خلال عملية دهم في بلدة دار الواسعة أسفرت عن توقيف ع. ن. ش. وإصابة أحد الاشخاص، الذي تم نقله إلى إحدى مستشفيات المنطقة، وتضرر آلية للجيش.

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