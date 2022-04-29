رئيس الحكومة "مع وليد عبود" عبر تلفزيون لبنان

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علم "لبنان٢٤" أن الاعلامي وليد عبود سيطل عبر شاشة تلفزيون لبنان كل يوم اربعاء بعد نشرة الاخبار المسائية ضمن برنامج سياسي جديد.ومن المقرّر أن يستضيف البرنامج في حلقته الأولى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في حديث شامل .كما سيطل في الحلقة ايضا وزير الاعلام زياد المكاري في اطلالة يكشف خلالها عن مفاجأة يُعلن عنها مباشرةً على الهواء، "من شأنها أن تنقل تلفزيون لبنان من مساره الانحداري إلى خط صعودي"، وفق مصدر مطلع.