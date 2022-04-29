Advertisement

لبنان

رئيس الحكومة "مع وليد عبود" عبر تلفزيون لبنان

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
29-04-2022 | 09:25
A-
A+
Doc-P-947236-637868464500357004.jpg
Doc-P-947236-637868464500357004.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger


علم "لبنان٢٤" أن الاعلامي وليد عبود سيطل عبر  شاشة تلفزيون لبنان  كل يوم اربعاء  بعد نشرة الاخبار المسائية  ضمن برنامج سياسي جديد.
 ومن المقرّر أن يستضيف البرنامج في حلقته الأولى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في حديث شامل .
Advertisement
كما سيطل في الحلقة ايضا وزير الاعلام زياد المكاري في اطلالة يكشف خلالها عن مفاجأة يُعلن عنها مباشرةً على الهواء، "من شأنها أن تنقل تلفزيون لبنان من مساره الانحداري إلى خط صعودي"، وفق مصدر مطلع.
يذكر ان السيدة فيفيان لبوس تتولى حاليا مهام المديرة العامة لتلفزيون لبنان، وتبذل جهودا حثيثة مع جميع الموظفين والعاملين في التلفزيون للحفاظ على الشاشة الاولى والنهوض بها من جديد رغم الظروف الصعبة جدا التي يعاني منها التلفزيون.

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:02 | 2022-04-29
13:52 | 2022-04-29
13:51 | 2022-04-29
13:34 | 2022-04-29
13:30 | 2022-04-29
13:10 | 2022-04-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website