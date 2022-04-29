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لبنان

جدول جديد لاسعار المحروقات

Lebanon 24
29-04-2022 | 09:35
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انخفض سعر المازوت 14000 ليرة والغاز 9000 ليرة، أما اسعار البنزين 95 و98 اوكتان فبقيت مستقرة.
 
وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:
- صفيحة البنزين 95 أوكتان: 474000 ليرة لبنانية
- صفيحة البنزين 98 اوكتان: 484000 ليرة لبنانية
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- المازوت: 571000 ليرة لبنانية
-الغاز: 358000 ليرة لبنانية.

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