جدول جديد لاسعار المحروقات

انخفض سعر المازوت 14000 ليرة والغاز 9000 ليرة، أما اسعار البنزين 95 و98 اوكتان فبقيت مستقرة.



وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:



- صفيحة البنزين 98 اوكتان: 484000 ليرة لبنانية

Advertisement - المازوت: 571000 ليرة لبنانية

-الغاز: 358000 ليرة لبنانية. - صفيحة البنزين 95 أوكتان: 474000 ليرة لبنانية- صفيحة البنزين 98 اوكتان: 484000 ليرة لبنانية- المازوت: 571000 ليرة لبنانية-الغاز: 358000 ليرة لبنانية.